МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Участие государства в дополнительном размещении акций "Аэрофлота" сможет прибавить привлекательности эмитенту в глазах частных инвесторов, не исключают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Аэрофлот" 21 сентября объявил о начале вторичного публичного размещения акций (SPO). Заявки от инвесторов собирались со 2 по 8 октября. В пятницу (9 октября) начинается размещение акций в соответствии с поданными инвесторами заявками. Оно продлится до 23 октября.

Компания размещает акции из допэмиссии, максимальный объем которой может составить 1,7 миллиарда акций. Государство примет в нем участие и выкупит столько акций, чтобы сохранить долю в компании не менее текущей — 51,17% акций. То есть – купит как минимум чуть более половины от всех проданных акций.

Авиакомпания рассчитывает привлечь не менее 80 миллиардов рублей для использования на общие корпоративные цели и снижения долговой нагрузки.

Таким образом, это размещение станет крупнейшим за последнее время и превзойдёт недавнее размещение акций из допэмиссии другого представителя транспортной отрасли — "Совкомфлота", привлекшего в ходе IPO почти 43 миллиарда рублей.

На начало недели акционеры "Аэрофлота" по преимущественному праву подали заявки на покупку 987 миллионов акций, в том числе государство — на 869,9 миллиона.

Позже источники в финансовых кругах сообщил РИА Новости, что книга заявок на акции переподписана, а цена размещения составит не менее 60 рублей за бумагу.

К закрытию основной торговой сессии четверга на Московской бирже акции "Аэрофлота" подешевели на 5,8%, до 62,02 рубля.

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ

Хотя в настоящий момент на фоне коронавирусных рисков сегмент авиаперевозок в целом не выглядит привлекательным, SPO "Аэрофлота" пройдет успешно, считает управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"По нашим ожиданиям, частные инвесторы приобретут малую долю акций, основные пакеты выкупит государство, РФПИ и ВТБ. Долгосрочно акции компании выглядят привлекательно. "Аэрофлот" является крупнейшей авиакомпанией России, а дискаунтер "Победа" – самой быстрорастущей. Если рассмотреть стратегию компании, то она выглядит очень здравой, делая упор на развитие "Победы", которая заняла перспективную нишу", — сказал он.

"Аэрофлоту", безусловно, необходимы деньги, поскольку перевозчик несет убытки из-за сокращения трафика на фоне коронавируса, рассуждает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. При этом часть внутренних рейсов "Аэрофлот" в принципе не может отменить, поскольку они социально значимы, добавляет он.

"Инвесторы осторожно участвуют в допэмиссии. Их отталкивает высокая неопределенность перспектив восстановления объема перевозок. Однако понятно, что государство в любом случае окажет требуемую поддержку авиакомпании", — резюмировал Ващенко.