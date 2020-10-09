МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Мировая экономика может потерять порядка 10 триллионов долларов от ВВП к 2025 году, если страны не откажутся от торговых ограничений, следует из совместного исследования The Boston Consulting Group (BCG) и HSBC, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Согласно новому совместному отчету BCG и HSBC, … подготовленному для лидеров "Большой двадцатки", мировая экономика может потерять 10 триллионов долларов в ВВП, если правительства не снизят высокие тарифы и не откажутся от торговых ограничений. Эти меры замедляют восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19", — отмечают авторы исследования.

Опираясь на модель влияния торговых потоков на экономический рост, авторы сравнили два сценария взаимодействия между странами "Большой двадцатки". Первый сценарий подразумевает высокий уровень свободы торговли, регулируемой установленными правилами, второй – максимально возможные торговые ограничения, включая рост среднемировых тарифов, продление действия пошлин в рамках торговой войны между США и Китаем и внедрение ограниченного количества новых мер, направленных на упрощение процедур международной торговли.

Модель показала, что начиная с 2021 года в рамках протекционистского сценария рост объема внешнеторгового оборота в стоимостном выражении прекращается, как и рост ВВП. "Напротив, при сценарии свободной торговли общая стоимость товаров, поступающих во внешнюю торговлю, увеличивается на 2-2,6 процентного пункта, а объём ВВП – на 1,8-2,3 процентного пункта ежегодно. Исследование рассматривает только международную торговлю товарами и не рассматривает торговлю услугами, что говорит о том, что значение смягчения торговых ограничений может быть еще выше", — подчеркивается в исследовании.

"Возврат мировой экономики к росту и достижение устойчивого роста возможны только при снятии или смягчении существующих барьеров для свободной торговли", — прокомментировал результаты старший партнёр и управляющий директор BCG Владислав Бутенко.

Экономисты предлагают пять действий, которые будут способствовать оздоровлению мировой экономики. Это усиление международных институтов, включая ВТО, переосмысление правил международной торговли, внедрение технологий, способствующих развитию электронной коммерции и цифровой торговли. Также, по их мнению, необходимо создать благоприятные условия для экспорта услуг и нематериальных товаров за счёт ослабления соответствующих ограничений и согласовать правила торговли и инвестирования, чтобы стимулировать инновации, инклюзивный рост и развитие технологий, которые сведут к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.