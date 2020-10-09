МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Главный исполнительный директор банка непрофильных активов "Траст" Михаил Хабаров задержан после допроса в Следственном комитете РФ по делу о хищении, сообщил РИА Новости адвокат топ-менеджера Владимир Слащев.

Ранее адвокат сообщил, что у Хабарова после обвинений его бывшим деловым партнером Александром Богатиковым в похищении 900 миллионов рублей прошли обыски в рамках уголовного дела, а сам топ-менеджер вызван на допрос в Следственный комитет РФ.

"Задержали", — сообщил Слащев по итогам допроса Хабарова в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что Богатиков заявил, будто Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 миллионов рублей. При этом адвокат заявляет, что данное утверждение является "абсолютно голословным, не подтверждено ни одним документом, кроме фантазий самого заявителя, и, определённо, не выдерживает никакой правовой критики".

В пресс-служба банка непрофильных активов "Траст" сообщили РИА Новости, что руководство структуры считает происходящее "вопиющей ситуацией" и выражают поддержку Хабарову и его семье.