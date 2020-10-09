МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. ВЭБ, имеющий опыт финансирования спортивной и туристической инфраструктуры, в том числе, олимпийских объектов в Сочи, задумался об участии в новой горнолыжной стройке – институт развития, возможно, примет участие в финансировании строительства горнолыжного курорта на Камчатке, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

"Сейчас активно обсуждается тема Камчатки, потому что там, безусловно, интересный получится туристический кластер. Мы участвуем в подготовке проекта создания многофункционального туристическо-рекреационного комплекса, содержащего, в том числе горнолыжный курорт. Возможно, ВЭБ примет участие в его финансировании", — рассказал Цехомский.

Создать туристический кластер на Камчатке, власти задумали в рамках территории опережающего развития (ТОР). Группа "Интеррос" Владимира Потанина и структуры гендиректора курорта "Роза Хутор" Сергея Бачина в июне зарегистрировали ООО "Парк Три вулкана" для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке. Он включает 12 различных объектов в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый с выходом в Вилючинскую бухту.

Соглашение о создании кластера Минвостокоразвития, правительство Камчатского края, Ростуризм и ООО "Три вулкана" подписали год назад на полях Восточного экономического форума. Общая стоимость проекта тогда оценивалась Ростуризмом в 39,2 миллиарда рублей, при этом в ведомстве заявляли о выразивших интерес к участию в проекте инвесторов, готовых вложить 15 миллиардов рублей.

Предполагается, что новый туристический кластер к 2037 году будет привлекать до 460 тысяч новых туристов. Благодаря этому, согласно ожиданиям Ростуризма, дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 год может составить более 135 миллиардов рублей. Инвестиции нужны на строительство туристической инфраструктуры, создание экологических маршрутов со смотровой площадкой вблизи вулкана Вилючинский. В районе Горячей сопки планируется строительство курорта с 1 тысячей гостиничных номеров, 17 километрами горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Кроме того, для реализации проекта потребуется модернизация аэропорта "Елизово".

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