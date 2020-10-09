МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Блокировка каналов в мессенджере Telegram может быть включена как для определенной страны, платформы, так и, например, для людей определенного возраста, рассказал РИА Новости руководитель направления "Цифровые процессы" компании КРОК Виктор Смирнов.

Ранее в четверг основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что компания Apple запросила блокировку трех каналов в Белоруссии, суммарное число подписчиков которых составляет около 100 тысяч. По словам Дурова, он предпочел бы оставить каналы, однако Apple обычно не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, и они могут быть заблокированы на iOS.

"В Telegram история про блокировки существует с 2016 года, блокируются каналы "18+", каналы, нарушающие законодательство или требования платформы (Apple, Google, Microsoft). Варианты блокировок есть разные: глобально, для страны, в зависимости от платформы, возраста и так далее", — сообщил Смирнов.

"Вариант технической реализации может быть основан и на сборе пользовательской аналитики (SIM-карта, операционная система, поведение пользователя, геопозиция). Это делается через сервисы фильтрации. Примерно по такому же принципу, как показ персонализированной рекламы пользователю. Блокировать информацию таким образом можно на уровне сервиса отправки сообщений, поиска каналов и так далее. То есть, нет особых проблем сделать блокировку под конкретную платформу, например, Apple", — отметил он.

Эксперт также отметил, что Google и Apple негативно относятся к так называемому "контенту 18+" или пиратским программам. "Для iOS приняты более жесткие ограничения в силу требований Apple. Их невыполнение, скорее, повлечет блокировку уже самого Telegram в App Store", — заключил он.