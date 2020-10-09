МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Пик заболеваемости коронавирусом в России при соблюдении гражданами существующих мер придется на 8 ноября, в Москве это случится раньше — 17 октября, прогнозирует "Сбер".

"Сбер" начал публиковать свои прогнозы по росту заболеваемости коронавирусом в России и Москве в апреле, обновляет их ежедневно. Прогноз предполагает четыре сценария в зависимости от соблюдения мер жителями. Он составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни.

Согласно прогнозу от 9 октября, пик заболеваемости коронавирусом при соблюдении россиянами мер придется в стране на 8 ноября — в этот день число заболевших может составить 16 864 человека. Если же существующие меры вовсе не будут соблюдаться, то количество случаев заражения достигнет рекордных 23 325 человек.

В Москве при соблюдении всех мер и ограничений пик придется на 17 октября с 4 865 случаев заражения. Если же москвичи будут вести себя как обычно, то 24 октября количество новых больных достигнет рекордных 7 969 человек и будет колебаться на этом уровне до конца октября.

В конце сентября текущего года эпидемиологическая ситуация в стране начала вновь ухудшаться. По данным на 11.30 мск 8 октября, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 493, до 1 260 112. При этом за все время в России вылечилось свыше 1 миллиона человек, умерло — 22 056 человек.