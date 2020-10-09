МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Более 40% опрошенных россиян ожидают значительный рост цен на основные продукты и товары в ближайший месяц, 36% считают, что цены будут расти так же, как и раньше, а снижение цен прогнозируют лишь 1% респондентов, следует из опроса ФОМ.

О том, что рост цен ускорится, сказали 43% респондентов. Еще 4% опрошенных полагают, что цены в ближайший месяц будут расти медленнее, чем раньше, а 6% — что они не изменятся.

При этом более половины (52%) опрошенных отметили, что за последний месяц цены на продукты росли быстрее, чем раньше, 27% отметили такой же рост, а о снижении цен не заявил никто. О том, что цены росли медленнее прежнего, заявили 4%, о том, что они остались такими же — 6%.

Всероссийский телефонный опрос проводился 2–4 октября, опрошены 2000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,7%.

На неделе с 28 сентября по 4 октября коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, вырос на 9,4 пункта — до 68,5 пункта. Такого резкого роста не было за всю историю его подсчета, с середины апреля.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.