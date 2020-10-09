ПЕКИН, 9 окт — ПРАЙМ. Пострадавшая из-за эпидемии коронавирусной инфекции отрасль внутреннего туризма в Китае во время праздничной недели с 1 по 8 октября смогла восстановиться до уровня в 80% от прошлогоднего на фоне успехов страны по сдерживанию распространения болезни, заявили РИА Новости в крупнейшем турагентстве Китая Trip.com Group.

В Китае 1 октября отметили 71-ю годовщину основания КНР и Праздник середины осени, после чего до 8 октября включительно продолжались общенациональные выходные. Ежегодно в период "золотой недели" значительно растет поток китайских туристов не только по КНР, но и за рубеж, однако в связи с тем, что в этом году из-за пандемии возможности выехать за границу нет, жители Китая активно путешествовали по своей стране.

"Во время "золотой недели" туризм восстановился на 80%, а отчет Trip.com Group о туризме в период осенних праздников, составленный при помощи big data, показывает, что восстановление отрасли продолжается", — говорится в докладе Trip.co, поступившем в распоряжение агентства.

Отмечается, что в условиях целого ряда благоприятных факторов, по всей стране наблюдается активное восстановление в работе всех видов транспорта, отелей, достопримечательностей, растет спрос на различные турпродукты.

"Отчет Trip.com Group показывает, что во время каникул этого года доверие граждан к туристическому потреблению укрепилось, и масштабы туристического потребления в праздничный период значительно увеличились по сравнению с тем, что было до праздников. Количество внутренних туристов и объем их расходов во время праздничной недели достигли пиковых показателей этого года", — добавили в агентстве. Подчеркивается, что рынок внутреннего туризма в КНР постепенно вышел из "гнетущей атмосферы" эпидемии и вступил на новый этап развития.

Согласно официальной статистике центра обработки данных госуправления по делам туризма КНР, за первые семь дней "золотой недели" выручка от туризма составила 549,4 миллиарда юаней (81,7 миллиарда долларов), достигнув 80% от показателей аналогичного периода прошлого года, что по мнению специалистов Trip.com Group, свидетельствует об "уверенном восстановлении рынка внутреннего туризма".