БРЮССЕЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Бельгийские операторы сотовой связи Orange Belgium и Proximus отказались от оборудования китайской Huawei для сетей 5G и постепенно заменят его на оборудование европейских компаний Ericsson и Nokia.

"Orange Belgium выбрала Nokia для поэтапного обновления существующей сети мобильной связи 2G/3G/4G и развертывания 5G", — говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу. В документе подчеркивается, что выбор был сделан "в результате длительного и углубленного процесса сравнения технологических, операционных и финансовых критериев".

В первое время компания будет использовать уже поставленное оборудования Ericsson, подходящее для 5G.

Со схожим заявлением выступил другой бельгийский оператор Proximus, который также выбрал Ericsson и Nokia для будущего развития сетей 5G. В компании подчеркивают, что сделали свой выбор на основе "исключительно конкурентной процедуры".

При этом, как указывает бельгийский телеканал RTL, ранее бельгийские операторы активно сотрудничали с китайской компанией, однако, судя по всему, могли получить рекомендации от местных регуляторов "не сотрудничать с компаниями, представляющими высокий риск".

Как известно, администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения США необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.

По данным бельгийских СМИ, отказ от сотрудничества с китайской компанией может привести к задержке в реализации планов по переходу на 5G, а также к их удорожанию. Кроме того, не исключаются ответные действия со стороны Китая, который, в частности, может ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из Бельгии.