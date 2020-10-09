МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Эксперты и банки назвали ключевые условия для возникновения перегрева на ипотечном рынке в России, среди них — спекуляции при покупке жилья, снижение качества новых кредитов, что в настоящее время не наблюдается, показало исследование РИА Новости.

Ранее директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов в интервью РИА Новости отметил, что регулятор пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева.

Говорить о "пузыре" на ипотечном рынке пока преждевременно, уверен директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. В России относительной низкий уровень проникновения ипотечного кредитования и существует значительный спрос населения на новое жилье. В условиях снижения процентных ставок активизация спроса вполне логична.

"Ключевыми условиями для возникновения перегрева должна стать высокая спекулятивная роль при приобретении недвижимости, а также существенное снижение стандартов качества вновь выдаваемых кредитов", — пояснил эксперт.

В Райффайзенбанке заявили, что не видят значительных рисков образования ипотечного "пузыря", в первую очередь из-за низкого уровня ставок на рынке. "Пузырь – это ситуация, когда люди не могут обслуживать свой кредит (доходы падают, а выплаты растут). В данном случае выплаты падают, а доходы стагнируют уже более пяти лет", — указал управляющий директор розничных кредитных продуктов банка Андрей Спиваков.

В Росбанке и банке "ФК Открытие" заявили, что в этом году наблюдают существенный рост спроса на ипотеку. Но вместе с тем в Росбанке отметили, что им сложно делать прогнозы о вероятности образования на ипотечном рынке "пузыря" в текущей ситуации повышенной волатильности, в том числе, в связи с возможными ограничениями, вызванными пандемией.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ "6,5%"

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, ажиотажный спрос на ипотеку привёл к росту цен на новостройки, а продление программы "6,5%", скорее всего, усилит этот процесс, что, в свою очередь, может стимулировать заёмщиков занимать более крупные суммы для покупки квартиры нужной площади и повышать свою долговую нагрузку.

При этом в банке "Открытие" обратили внимание, что сроки и в принципе возможность продления госпрограммы пока неизвестны. "Однако, если она будет продлена до конца текущего года, как обсуждается, за такое время возникновение "пузыря" маловероятно", — отметила начальник управления развития ипотечного бизнеса банка Елена Назаренко.

В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) заметили, что уровень освоения средств, выделенных на льготную ипотеку, демонстрирует, что лишь порядка половины лимита было выбрано заемщиками за четыре месяца действия программы. "Оставшийся лимит, вероятно, не будет освоен до ноября в силу отсутствия роста доходов населения, даже за счет сохраняющегося инвестиционного спроса на фоне волатильности рубля", — считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Согласно опросу, проведенному ранее РИА Новости, в рамках программы выдано до 500 миллиардов рублей при общем лимите 900 миллиардов рублей. По последним данным, в крупнейшем ипотечном банке страны, Сбербанке, выдали 299 миллиардов рублей льготной ипотеки из лимита в 359 миллиардов.