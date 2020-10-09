МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает снижения объема перевалки грузов в российских морских портах РФ по итогам текущего года на 3% по сравнению с 2019 годом — до 815 миллионов тонн, следует из презентации главы министерства Евгения Дитриха.

"Объём перевалки грузов (в морских портах РФ — ред.) снизится на 3% по сравнению с 2019 годом (и составит) 815 миллионов тонн", — следует из презентации, представленной на итоговой коллегии Минтранса РФ.

Мощность перегрузочных комплексов по итогам текущего года составит 1,174 миллиарда тонн, увеличившись к прошлому году на 2,4%, или 27 миллионов тонн.