Минтранс ожидает снижения перевалки грузов в морских портах России
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает снижения объема перевалки грузов в российских морских портах РФ по итогам текущего года на 3% по сравнению с 2019 годом — до 815 миллионов тонн, следует из презентации главы министерства Евгения Дитриха.
"Объём перевалки грузов (в морских портах РФ — ред.) снизится на 3% по сравнению с 2019 годом (и составит) 815 миллионов тонн", — следует из презентации, представленной на итоговой коллегии Минтранса РФ.
Мощность перегрузочных комплексов по итогам текущего года составит 1,174 миллиарда тонн, увеличившись к прошлому году на 2,4%, или 27 миллионов тонн.
https://1prime.ru/state_regulation/20201009/832138876.html