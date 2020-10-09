МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год.

Как отмечают в Нобелевском комитете, она удостоилась премии за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".

В 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абию Ахмеду Али "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности – за решительные инициативы по урегулированию приграничного конфликта с соседней Эритреей".