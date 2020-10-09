МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины заявила, что обратилась к Google и Apple с просьбой заблокировать российские приложения, против которых действуют санкции, на их сервисах Play Market и App Store.

Ранее агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в СБ сообщило, что спецслужба обращалась к Google и Apple с просьбой удалить санкционную продукцию, в том числе и приложение "ВКонтакте", из своих онлайн-магазинов. По данным собеседника агентства, переговоры с американскими IT-гигантами еще продолжаются, и якобы даже есть "определенные подвижки" в решении этого вопроса со стороны Apple.

"СБ инициировала блокировку запрещенных российских приложений на электронных площадках Google и Apple. СБ Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции", — говорится в сообщении спецслужбы в Telegram.

Как отмечается, также СБ обратилась с просьбой в министерство иностранных дел Украины, чтобы ведомство также проинформировало иностранных партнеров, работающих на Украине, о соблюдении требований действующего законодательства.

Ранее разработчики соцсети на официальной странице для украинских пользователей сообщили, что улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему "ВКонтакте" теперь можно пользоваться без подключения VPN. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией. Также он заявил, что вопрос прекращения работы приложения "ВКонтакте" на Украине будет решен в ближайшее время. Сама компания заявляла, что категорически против планов учета украинских пользователей соцсети.

Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций еще на три года.