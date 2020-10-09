МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В случае увеличения количества заболевших COVID-19 в России не исключено, что федеральный штаб примет действия, какие – говорить преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В России за последние сутки зафиксировано 12 126 новых случаев COVID-19, что является рекордом. Общее число выросло до 1 272 238, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но каких именно — сейчас я вам не могу сказать", — рассказал Песков журналистам.