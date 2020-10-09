МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ не планирует вносить серьезные изменения в национальный проект "Жилье и городская среда", сообщил на совещании с застройщиками и банками в Уфе глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Учитывая, что президент дал возможность увеличить горизонт нашего планирования до 2030 года, мы находимся в активной фазе переформатирования нашего национального проекта "Жилье и городская среда", но слишком существенных изменений он не претерпит. Большинство мероприятий, которые сегодня есть, они будут", — сказал Якушев.

Нацпроект "Жилье и городская среда" включает в себя четыре проекта – "Жилье", "Ипотека", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Формирование комфортной городской среды". В рамках нацпроекта ранее была поставлена задача увеличения годового объема жилищного строительства как минимум до 120 миллионов квадратных метров к 2024 году.