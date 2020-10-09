МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Россия может потерять 10-15% посевов озимой пшеницы из-за засухи в регионах, являющихся ключевыми для этой культуры, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон"

"Все пшеничные регионы России остаются крайне засушливыми", — пишут эксперты, ожидая также отсутствие дождей в течение следующей недели на основании ключевых метеомоделей.

"Это означает, что значительная часть озимой пшеницы может быть потеряна, если холодная погода с отрицательными температурами, как обычно, наступит примерно в середине ноября. Потенциально пшеница может быть потеряна на 10-15% площадей, в основном — в Центре", — говорится в материалах.

"Совэкон" отмечает, что средний уровень гибели озимых (доля посевов пшеницы, потерянных после зимы) за предыдущие пять лет составлял 4,8% с диапазоном 2,7–8,7%, но после засушливой осени 2019 года и очень мягкой зимы 2018-2019 сельхозгода он составил 8,7%. "Если в октябре на юге по-прежнему не будет дождей, то оценка может быть еще больше увеличена", — пишет "Совэкон".