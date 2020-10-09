ЕРЕВАН, 9 окт — ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен стать полноправным участником мировой торговли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Союз должен стать полноправным участником мировой торговли, и государства пятерки наращивают торговлю с третьим странами. Для дальнейшего развития экспорта необходимо совершенствовать механизмы поддержки наших производителей как внутри наших государств, так и на уровне союза", — сказал Мишустин, выступая на расширенном заседании межправительственного совета ЕАЭС.

"Нам нужно дальше расширять международный контур нашего объединения, искать новые возможности для совместной работы с другими странами, выстраивать с ними взаимовыгодное сотрудничество", — добавил он.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирует с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.