МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Россия имеет все возможности, чтобы войти в тройку ведущих картофелеводческих стран мира, заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

"Российская Федерация является одной из ведущих картофелеводческих держав мира. У нас есть статистика по земному шару за 2018 год, мы там занимаем четвертое место, причем наш отрыв от третьего места чисто символический", — сказал Некрасов в ходе сессии "Новые каналы сбыта картофеля и овощей, новые продукты" в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Есть такое понятие в спорте — "деревянная медаль", когда занимаешь четвертое место. Это самое обидное место из всех, которое только может быть на соревнованиях. Мы считаем, что у нашей страны есть необходимый потенциал, есть все необходимые возможности, чтобы войти в тройку ведущих картофелеводческих стран всего мира", — заявил он.

В то же время Некрасов указал, что вхождение в топ-3 стран не является самоцелью: основная задача развития отрасли в России заключается в том, чтобы картофельный бизнес оставался рентабельным, высококонкурентным и не зависел только от предоставления государственной поддержки.

По его словам, если в 2000-х годах в России производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составляло порядка 3 миллионов тонн в год, то в 2010-е годы произошел серьезный рост. Так, с 2015 года объем производства ни разу не падал ниже 7 миллионов тонн в год.

"Считаем, что до 2025 года у нас объем производства в районе плюс-минус 7,5 миллиона тонн будет гарантировать нам, во-первых, выполнение индикаторов Доктрины продовольственной безопасности, во-вторых, у нас появятся хорошие возможности для развития экспорта", — сказал директор департамента.

Комментируя ход уборки картофеля в 2020 году, он указал: Минсельхоз уверен, что объемов производства картофеля будет достаточно для удовлетворения потребностей страны.