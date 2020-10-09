МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-сентябре в 1,7 раза вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора по оценке Банка России составило 35,5 миллиарда долларов США против 21,4 миллиарда долларов США годом ранее. В отличие от прошлогодней динамики, когда определяющими были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов, в текущем периоде ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами как банками, так и прочими секторами", — говорится в сообщении регулятора.