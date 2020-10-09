МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре снизилось более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 24,1 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

"По предварительной оценке Банка России, в январе-сентябре 2020 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации сложилось в размере 24,1 миллиарда долларов США, сократившись более чем наполовину по сравнению с показателем соответствующего периода 2019 года", — сообщил ЦБ.

При этом регулятор отмечает, что отрицательный вклад баланса услуг и инвестиционных доходов в результирующий показатель сальдо счета текущих операций уменьшился до минимума.