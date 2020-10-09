МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Прямые иностранные инвестиции в российские компании в январе-сентябре текущего года упали до 4,7 миллиарда долларов с 24,2 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, в том числе в третьем квартале они составили 3,1 миллиарда долларов против 8,8 миллиарда год назад, сообщается в материалах ЦБ.

Таким образом, объем прямых инвестиций нерезидентов в компании РФ в третьем квартале снизился в годовом выражении в 2,8 раза.