МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-сентябре снизилось на 47,9% в годовом выражении и составило 64,8 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

Годом ранее профицит внешней торговли РФ составлял 124,3 миллиарда долларов.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщала, что положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, до 64 миллиардов долларов, а в августе — в 3,2 раза в годовом выражении, до 4,031 миллиарда.