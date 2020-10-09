Трамп утвердил обновленный пакет стимулирования экономики
ВАШИНГТОН, 9 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утвердил скорректированный пакет стимулирования экономики, заявил в пятницу его экономический советник Ларри Кадлоу.
"Президент утвердил пересмотренный пакет. Он хотел бы договориться", — сказал он в эфире телеканала Fox Business.
По его словам, глава минфина Стивен Мнучин планирует в пятницу обсудить новое предложение со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.
Ранее Трамп заявил, что переговоры с демократами о стимулировании экономики отменяются до выборов, поскольку спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона долларов.
С весны конгресс выделил уже более трех триллионов долларов на стимулирование ВВП и помощь пострадавшим от COVID-19, а ФРС обязалась предоставить еще несколько триллионов кредитов и гарантий для поддержки экономики.
https://1prime.ru/state_regulation/20201009/832142082.html