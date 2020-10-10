МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций начал переговоры с Боливией о поставках российской вакцины от коронавируса, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.

"Сегодня начались переговоры между Российским фондом прямых инвестиций… с министерством здравоохранения Боливии, чтобы изучить вопросы импорта вакцины в Боливию", — сказал дипломат, выступая на конференции, посвященной презентации лекарства от коронавируса "Авифавир", который уже поставляется в страну.

"Российская вакцина безопасна для человека… Страны с более чем 50% населения мира проявили интерес к вакцинации "Спутником V".. В 2020-2021 годах более миллиарда человек будут вакцинированы "Спутником V", — добавил Спринчан.

Он пояснил РИА Новости, что речь идет о поставке вакцины не для проведения клинических испытаний третьей фазы, которые в настоящее время реализуются в ряде стран. "Обсуждается поставка именно для вакцинации", — сказал посол.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.