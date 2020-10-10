МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сделал соответствующее заявление, выйдя ночью к журналистам по окончании консультаций в Москве с главами МИД Армении и Азербайджана. Переговоры длились более 10 часов. Стороны по их итогам согласовали трехсторонний документ.

"В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина и в соответствии с договорённостями президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской республики Алиева и премьер-министра республики Армения Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве МККК", — сказал Лавров.