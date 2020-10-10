МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Украине следует закупить вакцину от COVID-19 производства России в том случае, если она докажет свою эффективность, заявил депутат Рады Александр Качура от пропрезидентской фракции "Слуга народа".

Ранее Владимир Путин заявил, что возможность поставок Киеву российской вакцины от коронавирусной инфекции существует, однако необходимо запрос от украинских властей. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук сообщил о том, что проверил вакцину российского производства на себе. При этом президент Украины Владимир Зеленский дал совет не верить заявлениям политиков, уже привившихся российской вакциной "Спутник V", а подождать "настоящую вакцину", которую пообещал ЕС.

"Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан" — сказал Качура в эфире украинского телеканала NEWSONE.

По его словам, если эта вакцина российского производства действительно покажет свою эффективность, то у Украины нет права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь.

Он добавил, что к такому решению нужно подойти взвешенно.

"Но если российская вакцина покажет свою эффективность, действительно будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны договариваться, будем обязаны закупать", — подчеркнул Качура.

Депутат напомнил, что Киев уже закупает у России газ, электроэнергию и тепловыделяющие элементы для ядерных реакторов.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил наименование "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября привились первые участники. Всего в исследовании будут участовать 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, что необходимо для проверки эффективности.