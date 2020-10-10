МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Действующие ограничения против распространения коронавирусной инфекции в Петербурге будут продлены до 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, документ вносит изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Выплаты ежемесячных пособий на детей школьного возраста продлеваются до того, как ребенку исполнится очередной полный год без необходимости обращения в МФЦ. Такие изменения позволят исключить массовое одновременное обращение граждан за продлением ежемесячных пособий и сократить риск распространения инфекции.

С целью обеспечения безопасности детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, власти продолжат предоставлять им социальные услуги в полустационарной форме в учреждениях соцобслуживания.

Организациям и ИП нужно соблюдать стандарты безопасной деятельности и получать QR-коды.

В начале октября власти города рекомендовали работодателям перевести часть своих сотрудников на дистанционный режим работы с целью предотвращения распространения инфекции. Гражданам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости. Также нужно соблюдать социальное дистанцирование, использовать маски и перчатки, в частности, при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, на остановках общественного транспорта, а также во всех видах транспорта, в том числе такси.