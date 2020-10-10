МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Отказываться от ношения маски после вакцинации от коронавируса можно только через 21 день после введения второго компонента препарата и после определения уровня антител, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить",- сказал Гинцбург.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.