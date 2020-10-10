КРАСНОЯРСК, 10 окт — ПРАЙМ. Около 500 литров топлива вылилось с баржи в Ангару в Кежемском районе Красноярского края, введен режим ЧС, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"С 9 октября режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что силы и средства МЧС не привлекаются, а режим ЧС введен местной администрацией.

В администрации Кежемского района РИА Новости сообщили, что предварительно в Ангару попало около 500 литров дизельного топлива.

"В данный момент детали уточняются. По предварительным данным, в воду с баржи попало около 500 литров дизельного топлива. Масляных пятен нет, последствия устранены. На место выехала группа из представителей СК, ОМВД, УБЭП, администрации плюс три спасателя", — сказал собеседник агентства.

В региональном главке МЧС также сообщили о введении режима ЧС на территории Большемуртинского района Юксеевского сельсовета в связи с разливом нефтепродуктов на территории предприятия "Север".