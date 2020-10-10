МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Компаниям и физическим лицам могут приостановить предоставление коммунальных услуг по ряду причин: угрозе жизни и здоровью граждан, наличии задолженности, эксплуатации оборудования с нарушением, рассказал РИА Недвижимость член Ассоциации юристов России Артём Коростелев.

На сегодняшний день коммунальные услуги могут отключать собственникам помещений (а также лицам, пользующимся площадью и потребляющим услуги) в многоквартирном доме, жилом доме, домовладении, отметил он.

"Доступ к коммунальным услугам может ограничиваться или приостанавливаться при условии предварительного уведомления об этом потребителя (плательщика) в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги или не в сроки, а также для проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем через 10 рабочих дней после письменного предупреждения потребителя", — пояснил Коростелев.

Кроме того, доступ к коммунальным услугам может ограничиваться или приостанавливаться без предварительного уведомления потребителя (плательщика) в случае возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение, уточнил эксперт.

Это может произойти и при возникновении стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий, при выявлении факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя либо из-за использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, объяснил Коростелев.