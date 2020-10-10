МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило выделение средств Минэкономразвития и Минобороны из своего резервного фонда для оказания финансовой помощи Крыму, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что выделение средств Минэкономразвития РФ предусматривает финансирование мероприятий, направленных на улучшения ситуации с водоснабжением в Крыму и Севастополе, возникшей в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, снижением запасов воды в водохранилищах. В частности, планируется осуществить мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения (оприборивание, исключение несанкционированного потребления, замена оборудования и ремонт аварийных участков сетей), а также капремонт сетей водоснабжения.

Кроме того предполагается, что выделение средств Минобороны позволит обеспечить выполнение мероприятий по бесперебойному и качественному водоснабжению территорий Крымского полуострова.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма и Севастополя в сентябре или отсутствовал, или был незначительным. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма к началу октября 2020 года на 91,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2019 году, отметили в гидрометцентре.

В Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.