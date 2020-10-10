Кабмин РФ одобрил выделение ассигнований Минфину для предоставления средств ПФ на ОПС
МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Кабмин России одобрил выделение бюджетных ассигнований Минфину для предоставления средств Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование, сообщается на сайте правительства РФ.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить 100% исполнение обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, предусмотренных законодательством РФ.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20201010/832144173.html