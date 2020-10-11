МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Если гражданин, оплачивая подоходный налог, допустил ошибку и перечислил больше денег, чем нужно, то средства можно вернуть несколькими способами, рассказал «АиФ» консультант по налогообложению предпринимателей и физлиц Борис Полянин.

По его словам, можно средства вернуть, написав заявление, а можно, направить переплату по одному налогу на счет любого другого налога — транспортного или имущественного.

Первый вариант был возможен всегда, второй появился с первого октября, когда вступили в силу поправки в Налоговый кодекс.

Согласно изменениям, ФНС, во-первых, обязана известить налогоплательщика о переплате в течение десяти дней после того, как она ее обнаружила. А во-вторых, отменены ограничения на зачеты между федеральными и региональными налогами, которые были раньше.

При этом, если у налогоплательщика имеется задолженность по нескольким налогам, то он не сможете сам выбирать, какой долг гасить через зачет в первую очередь. Это решение примет инспекция ФНС.

Заявление о возврате денег или зачете можно подать в течение трех лет после обнаружения переплаты — в электронном виде через федеральный портал госуслуг либо в бумажной форме.