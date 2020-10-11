МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Количество новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире третий день подряд бьет рекорд, за минувшие сутки было зафиксировано 383 359 пациентов, говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Днем ранее сообщалось о 350 766 случаях, до этого рекордом был показатель 338 779.

Максимальный прирост заболевших зафиксирован в Индии (73 272 человека) и в Соединенных Штатах (54 232).

За все время в мире выявили свыше 36,7 миллиона случаев заражения COVID-19, более одного миллиона человек умерли.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.