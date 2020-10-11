МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство одобрило выделение средств Минтруду на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации для осуществления ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, сообщается на сайте кабмина.

На заседании, в частности, обсуждались вопросы о выделении Минтруду допсредств на направление в 2020 году субсидий бюджетам регионов и бюджету Байконура для софинансирования ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно, и распределении данных средств.

Принятие проекта правительственного распоряжения в полном объеме позволит обеспечить в этом году ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Ранее сообщалось, что Минтруда готовит проект о дифференцированном пособии на детей от трех до семи лет, поскольку после выплат в прежнем размере достиг прожиточного минимума среднедушевой доход не у всех семей. По оценкам министерства, на рост таких пособий потребуется порядка 95 миллиардов рублей.

Ежемесячные пособия ввел Владимир Путин с 1 января этого года. Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня. Такие пособия в среднем по стране составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — около 5,5 тысячи рублей.

В начале сентября премьер Михаил Мишустин выделил на эти выплаты свыше 34,3 миллиарда рублей.

Правительство до 30 ноября должно провести оценку уровня доходов семей, получающих ежемесячную выплату.