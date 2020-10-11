МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Более 8,8 миллиардов рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек. Уточняется, что оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона.