МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Росстат занял первую строчку рейтинга по тратам органов власти на информационные технологии (IT), израсходовав на эти цели в январе-июле более 8 миллиардов рублей, Минцифры — лишь на пятом месте, следует из сообщения Счетной палаты.

Аналитики её портала "Госрасходы" изучили траты 93 министерств и ведомств и распределили их по сумме расходов и по доле расходов на IT в общем бюджете каждого ведомства. Новый рейтинг охватывает не только федеральные органы исполнительной власти, но и законодательные и судебные. Кроме того, в рейтинг вошли обе палаты Федерального собрания, Центризбирком, Генпрокуратура, Следственный комитет, сама Счетная палата.

В итоге в топ-5 органов власти по объемам расходов на информационные технологии по результатам первых семи месяцев года попали Росстат – 8,09 миллиарда рублей, Федеральная налоговая служба – 7,12 миллиарда, Федеральное казначейство – 7,03 миллиарда, судебный департамент при Верховном суде РФ – 4,63 миллиарда (из них 3,64 миллиарда через субсидии подведомственным учреждениям) и Минкомсвязь (сейчас — Минцифры) – 4,14 миллиарда (из них 2,79 миллиарда через субсидии подведомственным учреждениям).

Росстат в январе-июле также занял первое место среди ведомств по доле таких расходов в своем бюджете с показателем 23,54%. Далее следуют Рособрнадзор – 21,56%, Роспатент – 10,11%, Росприроднадзор – 9,51%, Росфинмониторинг – 8,41%.

"Счетная палата в 2020 году занимает 33-е место в рейтинге (0,33 миллиарда рублей) по сумме ИТ-расходов и шестое место по доле расходов на информатизацию в общем бюджете (6,35%)", — также отмечается в сообщении.