КРАСНОЯРСК, 12 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края начнет в понедельник рассмотрение иска Росприроднадзора на сумму почти в 148 миллиардов рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу "Норильский никель") по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске в конце мая, сообщили РИА Новости в суде.

По данным суда, Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу "Норильско-Таймырская энергетическая компания" о взыскании 147 784 627 500 рублей вреда, причиненного окружающей среде. Из которых — "147 046 011 000 рублей вреда, причиненного водным объектам, и 738 616 500 рублей вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды".

"Предварительное судебное заседание по иску назначено на 12 октября", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, возможно, в заседании примет участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ранее Радионова заявляла, что лично примет участие в судебном заседании в Красноярске.

"Норникель" сообщил, что оценивает общий ущерб от разлива топлива в 21,4 миллиарда рублей.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на этой ТЭЦ 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.