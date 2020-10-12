МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России может достигнуть пика через неделю, выйти на плато, после чего начать снижение. Об этом РИА Новости сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, это произойдет, если будут соблюдаться противоэпидемические меры.

Ранее в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что число новых случаев заболевания в стране уже третий день подряд выше весеннего пика – более 13,6 тысячи человек.

Альтштейн считает, что количество заболевших будет увеличиваться до определенного уровня, а затем начнет снижаться при условии, что принимаемые меры будут эффективными.

"Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться", — отметил вирусолог.