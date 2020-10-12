МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР) больше других ведомств потратили на информационные технологии за последние шесть лет, следует из данных портала-агрегатора "Госрасходы" Счетной палаты.

Согласно этим данным, из 93 госорганов наиболее значительные траты были у пяти. Так, с 2014 года ФНС потратила на информационные технологии 81,31 миллиарда рублей, а ПФР — 73,34 миллиарда.

В пятерку лидеров также попали Минкомсвязь (теперь — Минцифры), 63,38 миллиарда (из них 5,91 миллиарда через субсидии подведомственным учреждениям), МВД (59,29 миллиарда) и Казначейство (59,1 миллиарда).

В то же время доля расходов на информационные технологии в бюджете ФНС составила 8,82%, ПФР — 0,16%, Минкомсвязи — 46,24%, МВД — 0,97%, Казначейства — 22,9%.