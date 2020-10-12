МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться в жизнеспособном виде на поверхности денежных банкнот, металлических поручней и смартфонов на протяжении одного месяца. Материалы исследования опубликованы в издании Virology Journal.

Специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями заключили, что при комнатной температуре коронавирус может быть жизнеспособным, пребывая до 28 дней на гладких поверхностях.

При этом наибольшую опасность представляют непористые поверхности. К ним относятся стекла, в том числе у мобильных телефонов, предметы, изготовленные нержавеющей стали, а также бумажные и полимерные банкноты. На таких поверхностях при плюс 20 градусах коронавирус может продержаться порядка одного месяца, а при плюс 30 — до трех недель. Только при 40 градусах тепла коронавирус может прожить лишь несколько суток.

Исследователи также отметили, что максимальную опасность представляют экраны смартфонов, поскольку, в отличие от рук, люди их не подвергают дезинфекционной обработке.



