МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Из-за вызванного пандемией коронавирусной инфекции экономического кризиса стоит до конца 2020 года ожидать подорожания многих продуктов питания. Об этом Ura.ru рассказал экономист Константин Селянин.

По его словам, россиянам в ближайшее время следует ожидать повышения цен на ряд продуктов из-за складывающейся ситуации на рынке зерна.

«Пшеница — продукт, на который существуют мировые цены, зерновые биржи. Россия является крупнейшим экспортером. В связи с коронавирусом, неурожаем в некоторых странах, выросли цены на пшеницу на 25-30% с начала года. Это все будет перенесено на наших производителей и покупателей», — сказал Селянин.

В то же время существенного роста цен на медицинские маски и антисептики, который был в начале пандемии, сейчас, скорее всего, не будет.

Как прогнозирует эксперт, подорожание этих товаров произойдет, однако не в таком объеме, как весной.

«Тогда был беспрецедентный дефицит. Сейчас все подготовились, всего навыпускали. Но насколько долго этого хватит — вопрос открытый», — пояснил он.

Кроме того, эксперт не ожидает сильного подорожания лекарств, так как их цены регулируются государством.