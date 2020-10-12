МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ограничить в 2020 и 2021 годах размер имущественных налогов для бизнеса, которые рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

"Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ограничить в 2020 и 2021 годах размер имущественных налогов, которые рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости коммерческих объектов недвижимости", — рассказали в пресс-службе.

В большинстве субъектов России в 2019-2020 годах прошла или проходит государственная кадастровая оценка объектов недвижимости в целях налогообложения, напомнил Титов. Он уточнил, что она ведется исходя из показателей на 1 января соответствующего года и, таким образом, в 2020 году не принимает во внимание сокращение доходности недвижимости, вызванное последствиями пандемии.

Он указал, что помимо падения доходов, собственники недвижимости вынуждены нести дополнительные расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологического режима. "В этих условиях для многих из них необходимость уплаты имущественных налогов исходя из кадастровой стоимости может привести к банкротству", — предупредил омбудсмен.

Он предложил внести в Налоговый кодекс изменения, в соответствии с которыми рост подлежащей уплате в 2020 и 2021 годах суммы налога не превышал бы 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом.