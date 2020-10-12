МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Выход на плато по заболеваемости COVID-19, вероятно, произойдёт в России в течение следующих 10-20 дней, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Возможно, это произойдёт в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября",- сказала Пшеничная.

Она пояснила, что россияне стали более дисциплинированы и сознательны в соблюдении мер профилактики, часть работающего населения переведена на дистанционный режим, школьники отправились на дополнительные каникулы. Все эти меры должны замедлить темпы прироста новых случаев, но заметно это будет не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода, для того чтобы ожидать выхода на плато, уточнила Пшеничная.

По ее словам, число случаев COVID-19, выявляемых в РФ за сутки, предположительно, не превысит 17-18 тысяч, хотя какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно.

Она также пояснила, что в статистику заболеваемости может вмешаться резкое похолодание, которое может отрицательно повлиять на сопротивляемость организма к любым вирусным респираторным инфекциям, в том числе COVID-19.

Кроме того, по словам эксперта, сейчас в России проводится больше тестов, чем в начале эпидемии и летом, что помогает выявлять бессимптомные формы. "Расширение объемов тестирования вносит, конечно, свой вклад в статистику ежедневно выявляемых случаев. Но рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 26% всех выявленных случаев", — отметила Пшеничная.