МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин отмечает в понедельник 60-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Председатель Счетной палаты России Алексей Леонидович Кудрин родился 12 октября 1960 года в городе Добеле (Латвия) в семье военнослужащего.

В 1978 году поступил на отделение политэкономии экономического факультета (вечерняя форма обучения) Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) и устроился на работу в Академию тыла и транспорта министерства обороны СССР, где сначала был автомехаником, а затем инструктором практического обучения лаборатории двигателей на кафедре эксплуатации армейской автомобильной техники.

После окончания второго курса университета перевелся на дневное отделение.

В 1983 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета. Доктор экономических наук (2018).

В 1983-1985 годах работал стажером-исследователем в Институте социально-экономических проблем Академии наук СССР (ИСЭП АН СССР).

С 1988 года по 1990 год работал научным сотрудником в ИСЭП АН СССР.

Был руководителем Совета молодых ученых ИСЭПа.

В октябре 1990 года Алексей Кудрин перешел на работу в органы исполнительной власти Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) – работал заместителем председателя Комитета по экономической реформе исполкома Ленсовета. После ликвидации Комитета по экономической реформе перешел в Комитет по управлению Ленинградской зоны свободного предпринимательства.

С ноября 1991 года по 1992 год Кудрин работал заместителем председателя Комитета по экономическому развитию.

В 1992-1993 годах он был председателем Главного финансового управления мэрии Санкт-Петербурга (впоследствии переименованного в Финансовый комитет).

С 1993 года по июнь 1996 года Кудрин работал заместителем, первым заместителем мэра, председателем Комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга.

В 1996-1997 годах – заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, начальник Главного контрольного управления президента РФ.

В марте 1997 года указом президента РФ Алексей Кудрин был назначен первым заместителем министра финансов РФ.

С января 1999 года занимал пост первого заместителя председателя правления РАО "ЕЭС" России.

С июня 1999 года – первый заместитель министра финансов РФ.

С мая 2000 года Кудрин был назначен заместителем председателя правительства РФ – министром финансов РФ.

С марта 2004 года – министр финансов РФ.

С сентября 2007 года – заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ.

26 сентября 2011 года указом президента РФ освобожден от занимаемой должности.

После отставки вернулся к научной деятельности. С 2011 года Алексей Кудрин является деканом факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Профессор кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук.

С апреля 2012 года по июнь 2018 года – председатель Комитета гражданских инициатив – сообщества профессионалов, способных предложить альтернативные решения стоящих пред страной проблем.

В 2016-2018 году возглавлял Центр стратегических разработок.

22 мая 2018 года был назначен на должность председателя Счетной палаты России.

С 25 сентября 2019 года – председатель Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ).

Алексей Кудрин – член Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Кудрин – автор более 30 научных работ в области экономики и финансов.

Среди наград Алексея Кудрина – орден "За заслуги перед Отечеством" III (2010) и IV степеней (2005), орден Дружбы (2011), медаль Столыпина П.А. I степени (2010).

По результатам опросов влиятельных зарубежных изданий Кудрина неоднократно называли лучшим министром финансов.

Алексей Кудрин женат. У него есть дочь и сын.