МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Максимальный период аренды городских земельных участков, предоставляемых инвесторам на торгах для строительства всех категорий объектов недвижимости, увеличен в 1,5-2 раза, рассказал РИА Недвижимость заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"При этом общая сумма арендных платежей останется прежней. Новые договоры с застройщиками начнут заключать в четвертом квартале — с декабря 2020 года", — отметил он.

По словам заммэра, с сентября увеличены сроки инженерных изысканий, проектирования и строительства зданий и сооружений. В соответствии с этим увеличатся и сроки аренды земельных участков, которые предоставляются городом под эти цели девелоперам на аукционах.

В соответствии с Земельным кодексом РФ, государственная или муниципальная земля под застройку предоставляется на торгах в аренду на срок, в два раза превышающий период, отведенный на изыскательские, проектные и строительно-монтажные работы. По новым правилам на возведение объекта площадью до 1,5 тысячи квадратных метров отводится 15 месяцев – земля арендуется на 30 месяцев, на постройку здания площадью 10-20 тысяч квадратных метров дается 44 месяца, аренда предоставляется на 88 месяцев, а на комплекс зданий – 79 месяцев, аренда на 158 месяцев, рассказал заммэра.

Новые правила распространяются только на новые договоры аренды земли, которые будут заключаться по итогам аукционов в декабре. Арендатор обязан в течение указанного в договоре срока построить, ввести в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности на возведенный объект в соответствии с функциональным назначением участка.

При этом в лотовой документации и договорах аренды значатся сроки этапов строительства, за несоблюдение которых предусмотрены штрафные санкции вплоть до расторжения договоров аренды в одностороннем порядке. Если общий срок аренды земли заканчивается, а объект не сдан в эксплуатацию, застройщик обязан выплатить городу штраф, добавил Ефимов.