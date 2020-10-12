МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Комитет по конкурентной политике Московской области объявил ряд тендеров на открытие невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом в 108 миллиардов рублей, следует из анализа данных портала госзакупок, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Всего в октябре власти Московской области объявили 34 аукциона "Оказание услуги по предоставлению Московской области кредита в форме невозобновляемой кредитной линии". Из них 17 тендеров подразумевают кредит в 66 миллиардов рублей сроком на 1461 день или на 4 года. Еще 13 тендеров — на 32 миллиарда рублей сроком на 730 дней или на 2 года. Четыре тендера подразумевают кредит в 10 миллиардов рублей на срок до 2556 дней или 7 лет.

"Цель оказания услуги по предоставлению кредита (цель предоставления кредита): кредит предоставляется в целях финансирования дефицита бюджета Московской области, а также для погашения долговых обязательств Московской области", — говорится в документации.

Аукционы назначены на 21 и 27 октября.