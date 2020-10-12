КРАСНОЯРСК, 12 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края привлек компанию "Норникель", как основного акционера, к рассмотрению иска Росприроднадзора на сумму почти в 148 миллиардов рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске в конце мая, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В понедельник в Арбитражном суде началось рассмотрение иска. В зале присутствует глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая ранее заявляла, что приедет в Красноярск, чтобы лично присутствовать на заседании.

"Мы просим привлечь (к рассмотрению) "ГМК "Норильский никель", поскольку, во-первых, он является основным акционером и контролирующим лицом", — сказал представитель истца. Суд удовлетворил ходатайство.

"Ходатайство о привлечении ГМК "Норильский никель" в качестве третьего лица удовлетворено", — сказала судья Наталья Варыгина.

По данным суда, Енисейское межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд с иском к акционерному обществу "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК) о взыскании 147 784 627 500 рублей вреда, причиненного окружающей среде. Из которых — "147 046 011 000 рублей вреда, причиненного водным объектам и 738 616 500 рублей вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды". НТЭК подала ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела, Арбитражный суд его отклонил. "Норникель" сообщил, что оценивает общий ущерб от разлива топлива в 21,4 миллиарда рублей.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.