МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Росбанк с начала марта реструктуризировал россиянам кредитов на 10 миллиардов рублей, при этом в последние месяцы количество заявок на такую услугу снижается, что говорит о стабилизации ситуации, заявил в интервью РИА Новости глава банка Илья Поляков.

"В сложившейся ситуации мы активно поддерживали наших клиентов, которые пострадали от пандемии. С момента вступления в силу 106 ФЗ 3 апреля 2020 года в группу поступило более 43 тысяч запросов от клиентов с просьбой предоставления кредитных каникул. Однако в связи с тем, что в законе четко регламентированы условия предоставления отсрочки, не все наши заемщики смогли воспользоваться такой возможностью", — сказал Поляков.

Он добавил, что из-за этого банк разработал и предложил клиентам внутренние программы реструктуризации. "На текущий момент 25% обратившихся клиентов получили отсрочку по госпрограмме "кредитных каникул" или реструктурировали свои задолженности по программам банка. Сейчас объем такой задолженности составляет порядка 10 миллиардов рублей или 0,7% от кредитного портфеля группы", — указал банкир.

При этом, по его словам, в последние два месяца отмечается тенденция на снижение обращений за реструктуризацией или "кредитными каникулами". "Это может говорить о том, что финансовое состояние наших клиентов стабилизируется", — заключил Поляков.

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