МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Почти 2,2 миллиона российских предприятий малого и среднего бизнеса получили субсидии на выплату зарплат сотрудникам.

Как написал глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, размер выплат составлял 12 130 рублей на одного человека.

Парламентарий попросил главу правительства повторить эту субсидию в октябре-ноябре текущего 2020 года.

Отмечается, что заявки на судсидии подали 2 608 130 компаний, получили — 2 172 375 подавших запрос.

Деньги выплачиваются безвозмездно только тем бизнесменам, которые смогли сохранить не менее 90% своих сотрудников.

По мнению Кутепова, если эту практику повторить, то стране удастся быстрее восстановить уровень занятости граждан.

Помимо повтора такой субсидии, сенатор предлагает субсидировать работодателей при принятии на работу наименее защищенных категорий граждан. А именно: многодетные или одинокие родители, молодые семьи, студенты, лица предпенсионного возраста и безработные.